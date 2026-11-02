Polri Ungkap TPPO Modus Perekrutan Tentara Bayaran ke Rusia, 58 WNI Jadi Korban

JawaPos.com – Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dipekerjakan sebagai tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangani lima laporan dengan total 58 korban dan telah mengamankan sejumlah tersangka, termasuk warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina.

Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (2/11/2026). Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, para korban direkrut melalui media sosial dengan iming-iming gaji dan bonus dalam jumlah besar.

Para korban awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, hingga pembangunan pertahanan. Namun, setelah diberangkatkan ke Rusia, mereka diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran, menjalani pelatihan, dan berpotensi diterjunkan ke wilayah konflik bersenjata.

Korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak hingga 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta. Mereka juga dijanjikan gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.

Berdasarkan lima laporan polisi yang ditangani, jumlah korban terdiri atas lima orang dalam perkara Bareskrim Polri, 12 orang dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, 12 orang dalam perkara Polda Metro Jaya, tujuh orang dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 orang dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah mengamankan sejumlah tersangka. Polisi juga menetapkan satu orang masuk daftar pencarian orang (DPO). Dari keseluruhan korban, satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri melindungi WNI, baik di dalam maupun luar negeri.

"Ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk melindungi segenap warga negara Indonesia di mana pun berada. Polri terus berupaya memastikan setiap tindak pidana perdagangan orang dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Trunoyudo.

Nurul menjelaskan, perekrutan dilakukan melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan. Para perekrut diduga memanfaatkan kebutuhan ekonomi korban dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi.