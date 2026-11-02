Segel Kayu Gelondongan dan Ekskavator di Lokasi Karhutla, Menhut Temukan Indikasi Pelanggaran Hutan

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dalam perjalanan darat dari Palangkaraya, ia mendapati tumpukan kayu gelondongan berukuran besar, dua truk pengangkut kayu, hingga sebuah ekskavator yang berada di kawasan hutan.

Temuan tersebut diperoleh Raja Juli saat menyusuri sejumlah titik di wilayah Kalimantan Tengah pada Sabtu (31/10). Di tengah perjalanan, ia melihat tumpukan kayu log yang diduga berasal dari aktivitas pemanfaatan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah.

Menindaklanjuti temuan itu, Raja Juli bersama jajaran Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan langsung melakukan pemeriksaan di lokasi. Petugas juga meminta keterangan kepala desa setempat untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan kayu gelondongan tersebut.

Sebagai langkah awal pengamanan, petugas memasang garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan di lokasi. Kementerian Kehutanan juga berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Tengah serta aparat penegak hukum lainnya agar dugaan pelanggaran tersebut dapat ditindaklanjuti.

Dalam penyisiran berikutnya, rombongan Menhut kembali menemukan dua truk dengan muatan yang ditutupi terpal. Setelah diperiksa, kedua kendaraan itu diketahui mengangkut kayu yang legalitas dan asal-usulnya masih perlu dipastikan.

Petugas kemudian mengamankan kedua truk beserta muatannya untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Penelusuran akan difokuskan pada dokumen pengangkutan dan sumber kayu guna memastikan apakah hasil hutan tersebut diperoleh serta didistribusikan sesuai ketentuan.

Tidak berhenti di situ, Kementerian Kehutanan juga menemukan sebuah ekskavator yang berada di kawasan hutan. Alat berat tersebut turut disegel untuk mendukung proses pemeriksaan dan penegakan hukum.

Raja Juli mengaku prihatin lantaran indikasi pelanggaran justru ditemukan ketika rombongan baru menyisir kawasan di sepanjang jalan. Ia menyoroti keberadaan kayu gelondongan berukuran besar yang tidak dilengkapi tanda pengenal maupun dokumen yang menunjukkan legalitas pemanfaatan hasil hutan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

“Kita nyisir ke pinggir jalan aja langsung ada kayu-kayu log yang sedemikian besar yang enggak ada tanda bahwa itu milik PBPH yang legal punya SPLK. Di pinggir jalan juga kita lihat tadi ada pabrik kayu yang kemungkinan besar juga kayunya pasti," kata Raja Juli, dikutip Senin (2/11).