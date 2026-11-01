Dubes Palestina Abdulfattah: Mimpi Saya Melihat Rakyat Indonesia Bisa Salat di Masjid Al Aqsa

JawaPos.com - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah A.K. Al-Sattari mendoakan rakyat Indonesia, agar suatu hari dapat menunaikan salat di Masjid Al Aqsa. Hal ini seiring dengan terwujudnya kebebasan dan perdamaian di Palestina.
"Kami pernah salat di Masjid Al-Aqsa lebih dari seribu kali. Mimpi saya adalah melihat kalian, rakyat Indonesia, suatu hari salat di Masjid Al-Aqsa," kata Dubes Abdulfattah dalam sambutannya pada acara peresmian Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2026 di Monas, Jakarta, dilansir dari Antara, MInggu (1/11).
Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem Timur itu dihormati sebagai tempat suci ketiga bagi umat Islam. Hingga saat ini, status kompleks suci tersebut masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina.
Abdulfattah menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa tetap menjadi tujuan perjuangan rakyat Palestina.
"Doa kalian menguatkan kami semua rakyat Palestina. Bantuan terbesar kalian adalah doa. Tanpa doa dan dukungan dari kalian, rakyat Indonesia, mungkin kami tidak bisa sampai saat ini," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini dunia semakin menunjukkan dukungannya terhadap bangsa Palestina dan penolakannya terhadap Israel.
Baca Juga:Aqsa Working Group: Bulan Solidaritas Palestina Wujud Konsistensi Dukungan Rakyat Indonesia
Dubes Abdulfattah mengatakan dinamika politik Israel tidak akan pernah mengubah tekad rakyat dan bangsa Palestina. Hasil pemilihan umum Israel pun tidak serta-merta menentukan masa depan perjuangan rakyat Palestina.
"Yang menang dalam pemilu adalah bangsa Palestina," katanya menegaskan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022