Dubes Palestina Abdulfattah: Mimpi Saya Melihat Rakyat Indonesia Bisa Salat di Masjid Al Aqsa

Masjidil Aqsa.

JawaPos.com - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah A.K. Al-Sattari mendoakan rakyat Indonesia, agar suatu hari dapat menunaikan salat di Masjid Al Aqsa. Hal ini seiring dengan terwujudnya kebebasan dan perdamaian di Palestina.

"Kami pernah salat di Masjid Al-Aqsa lebih dari seribu kali. Mimpi saya adalah melihat kalian, rakyat Indonesia, suatu hari salat di Masjid Al-Aqsa," kata Dubes Abdulfattah dalam sambutannya pada acara peresmian Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2026 di Monas, Jakarta, dilansir dari Antara, MInggu (1/11).

Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem Timur itu dihormati sebagai tempat suci ketiga bagi umat Islam. Hingga saat ini, status kompleks suci tersebut masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina.

Abdulfattah menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa tetap menjadi tujuan perjuangan rakyat Palestina.

"Doa kalian menguatkan kami semua rakyat Palestina. Bantuan terbesar kalian adalah doa. Tanpa doa dan dukungan dari kalian, rakyat Indonesia, mungkin kami tidak bisa sampai saat ini," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini dunia semakin menunjukkan dukungannya terhadap bangsa Palestina dan penolakannya terhadap Israel.

Dubes Abdulfattah mengatakan dinamika politik Israel tidak akan pernah mengubah tekad rakyat dan bangsa Palestina. Hasil pemilihan umum Israel pun tidak serta-merta menentukan masa depan perjuangan rakyat Palestina.