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Penulis: Sabik Aji Taufan
Minggu, 1 November 2026 | 15.00 WIB

Jaga Kesehatan Warga Korban Karhutla, Sahroni Kirim Bantuan Masker hingga Vitamin ke Kalimantan

bantuan berupa masker, oxycan, serta multivitamin untuk warga korban terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengirim bantuan berupa masker, oxycan, serta multivitamin untuk warga korban terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Bantuan ini untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat.
 
Sahroni mengatakan, kualitas udara di Kalimantan memburuk akibat karhutla. Oleh karena itu, bantuan seperti ini sangat dibutuhka  oleh masyarakat.
 
“Ini merupakan bentuk kepedulian nyata saya kepada saudara-saudara kita berbagai wilayah di Kalimantan, yang saat ini tengah menghadapi dampak asap karhutla," kata Sahoni kepada wartawan, Sabtu (31/10).
 
Menurutnya, penanganan khusus harus diberikan kepada para korban. Langkah ini dibutuhkan guna keselamatan banyak pihak.
 
 
"Saya berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat, membantu menjaga kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan yang paling terdampak oleh kondisi udara yang tidak sehat,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut, politikus Partai NasDem ini memastikan, pemerintah bekerja maksimal untuk memadamkan karhutla. Upaya mitigasi dijalankan agar api tidak terus meluas.
 
“Saat ini negara terus bekerja maksimal untuk memadamkan titik api, mencegah penyebaran karhutla, memberi bantuan dan perlindungan untuk masyarakat, hingga menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat," jelasnya.
 
Selain itu, proses penegakan hukum akan dijalankan oleh aparat. Pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran sengaja akan dijatuhi sanksi tegas.
 
"Komisi III juga akan memastikan seluruh pihak yang terlibat dengan pembakaran hutan, akan diproses hukum tuntas tanpa pandang bulu. Baik itu korporasi maupun individu. Semoga situasi segera membaik dan saudara-saudara kita bisa kembali beraktivitas dengan aman,” tutupnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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