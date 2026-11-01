Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Minggu, 1 November 2026 | 15.00 WIB

Wamentan Alim Siapkan Pendampingan Petani dan Riset untuk Dongkrak Produksi Bawang Putih

Pekerja mengangkut bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati. (Salman Toyibi/Dok. Jawa Pos)

JawaPos.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan strategi dua jalur untuk mengejar target swasembada bawang putih dalam tiga tahun ke depan. Strategi tersebut mencakup percepatan budidaya melalui pendampingan petani serta penguatan riset untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet mengatakan, pengembangan bawang putih harus didukung kesiapan lokasi, teknologi yang dapat diterapkan, serta peningkatan keterampilan petani. Kolaborasi lintas lembaga juga diperlukan agar program berjalan secara terukur.

"Langkah ini diarahkan untuk memastikan program berjalan di lokasi yang tepat, didukung teknologi siap pakai, serta mampu meningkatkan keterampilan petani dan produktivitas secara berkelanjutan," kata Alim di Jakarta, Sabtu (31/10).

Menurut Alim, program pengembangan bawang putih tidak boleh hanya mengandalkan potensi yang belum teruji. Teknologi dan inovasi yang dipilih harus benar-benar siap diterapkan di lapangan.

"Yang kita butuhkan adalah inovasi yang betul-betul siap diterapkan, bukan yang masih sebatas potensi. Karena skalanya besar, kita harus memastikan teknologi dan rencana yang dipilih benar-benar bisa mendukung pencapaian target," ujarnya.

Jalur pertama difokuskan pada percepatan budidaya. Kegiatannya meliputi penetapan lokasi pengembangan, penyusunan kalender tanam, pemetaan kebutuhan petani, serta pendampingan teknis.

Alim meminta lokasi dan jadwal tanam dirinci agar dukungan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kesiapan petani dalam menerapkan teknik budidaya juga menjadi perhatian utama.

"Ini betul-betul mulai baru, sehingga kita membutuhkan keterampilan baru dari petani. Pendampingan budidaya, peningkatan literasi, dan penguasaan teknologi tepat guna menjadi sangat penting," katanya.

Sementara itu, jalur kedua diarahkan pada penguatan riset dan kajian untuk meningkatkan produktivitas, mutu hasil, serta daya saing bawang putih nasional.

Sejumlah aspek yang akan dikaji meliputi pengembangan varietas unggul, perbaikan teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan efisiensi penggunaan sarana produksi.

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Wamentan Ungkap Cadangan Beras Nasional Indonesia Sebanyak 4,5 Juta Ton, Aman untuk Sepuluh Bulan - Image
Ekonomi

Wamentan Ungkap Cadangan Beras Nasional Indonesia Sebanyak 4,5 Juta Ton, Aman untuk Sepuluh Bulan

Minggu, 1 November 2026 | 05.31 WIB

Dilantik Jadi Wamentan, Alim Setiawan Slamet Mau Terapkan Ilmu dari Kampus - Image
Nasional

Dilantik Jadi Wamentan, Alim Setiawan Slamet Mau Terapkan Ilmu dari Kampus

Jumat, 16 Oktober 2026 | 00.27 WIB

Resep Tumis Poleng Bawang Putih, Simpel dan Gurih - Image
Kuliner

Resep Tumis Poleng Bawang Putih, Simpel dan Gurih

Kamis, 10 September 2026 | 16.06 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore