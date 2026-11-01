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Penulis: Antara
Minggu, 1 November 2026 | 13.55 WIB

Prakiraan Cuaca Minggu 1 November 2026: Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Sejumlah Wilayah

Sejumlah pejalan kaki berjalan menggunakan payung saat hujan ringan di depan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. (Khaerul Izan/ANTARA)

JawaPos.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Minggu (1/11/2026).

Prakirawan BMKG Afif mengatakan, potensi hujan ringan terjadi di sejumlah kota di Pulau Sumatera.

"Kita awali dari Pulau Sumatera, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung," kata Afif melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Minggu.

Sementara itu, Bengkulu dan Pangkal Pinang diprakirakan mengalami kondisi udara kabur.

Serang dan Bandung Berpotensi Hujan Sedang

Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Serang dan Bandung.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan terjadi di Jakarta, Semarang, Denpasar, dan Mataram.

Adapun Yogyakarta, Surabaya, dan Kupang diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal.

Di wilayah Kalimantan, hujan ringan berpotensi terjadi di Pontianak, Palangka Raya, dan Tanjung Selor.

Sementara Banjarmasin diprakirakan mengalami udara kabur. Samarinda berpotensi mengalami kondisi berkabut atau berasap.

Editor: Edy Pramana
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