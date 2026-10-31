Corsec Whoosh Akui Unggah Foto AI Kunjungan Prabowo ke Stasiun Halim, Alasannya Tak Sengaja

JawaPos.com - General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa mengakui mengunggah foto hasil editan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto dikerumuni warga saat berkunjung ke Stasiun Halim, Jakarta.

Eva berdalih, foto tersebut terunggah secara tidak sengaja karena dirinya memilih gambar dari galeri ponsel yang ternyata berisi kiriman dari grup WhatsApp yang sudah diedit.

"Pada saat saya melakukan postingan di medsos pribadi dengan klik foto dari galeri HP yang secara tidak sengaja ter-upload kiriman foto dari WA grup yang masuk ke galeri saya yang ternyata sudah diedit,” tulisnya dalam klarifikasinya di Threads, Sabtu (31/10).

Pengakuan itu disampaikan Eva setelah unggahannya di media sosial menuai sorotan. Foto tersebut beredar di tengah viralnya video yang memperlihatkan Prabowo saat berada di Stasiun Halim dan dinarasikan tak banyak yang menyapa.

Eva mengaku sempat menutup sementara akun media sosialnya untuk mencegah kegaduhan semakin meluas. Setelah menyadari ada foto hasil editan dalam unggahan tersebut, dia mengeklaim langsung menggantinya dengan berkas foto asli.

“Saya langsung mengganti dengan file yang asli jadi tidak ada maksud mengganti karena hal yang negatif,” tuturnya.

Eva menegaskan, unggahan itu hanya dimaksudkan untuk membagikan pembaruan kegiatan yang dijalaninya, bukan untuk membentuk persepsi tertentu mengenai kunjungan Prabowo ke Stasiun Halim.

“Postingan tersebut hanya merupakan update kegiatan tanpa ada unsur lainnya,” katanya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat kesalahan mengunggah foto tersebut. Eva mengaku berterima kasih kepada pengguna Threads yang telah mengingatkannya dan menyebut kejadian itu menjadi pelajaran agar lebih teliti saat mengunggah konten ke media sosial.