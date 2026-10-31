Pendiri Restoran Legendaris Ayam Goreng Suharti Meninggal Dunia, Dimakamkan di Kalasan

Foto: Instagram Ayam Goreng Suharti.
JawaPos.com - Pendiri restoran legendaris Ayam Goreng Suharti, Hj. Suharti, meninggal dunia pada Jumat (30/10) malam. Perempuan berusia 86 tahun itu mengembuskan napas terakhir pada pukul 23.21 WIB.
Kabar duka tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Ayam Goreng Suharti. Pihak keluarga mengabarkan kepergian Suharti sekaligus memohon doa agar almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan penuh duka, kami sekeluarga mengabarkan bahwa telah berpulang ke rahmatullah Ibunda dan Eyang tercinta, Hi. Suharti,” tulis akun Instagram resmi Ayam Goreng Suharti, dikutip Sabtu (31/10).
Jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka yang berada di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 208, Yogyakarta.
Adapun emakaman dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (31/10) pukul 14.00 WIB di Makam Keluarga Candisari, Bendan, Tirtomartani, Kalasan.
Keluarga juga memohon maaf atas segala kesalahan almarhumah semasa hidupnya. Mereka berharap masyarakat turut mendoakan agar segala dosa Hi. Suharti diampuni dan amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.
“Mohon keikhlasan doa agar Allah SWT mengampuni segala dosa almarhumah, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkan beliau di surga-Nya,” tulis keluarga.
Kepergian Suharti meninggalkan duka bagi keluarga besar dan para pencinta kuliner Nusantara. Ayam Goreng Suharti terkenal bahkan oleh orang-orang yang tak pernah mencobanya. Sebab, plang nama brand-nya sudah khas dan mengemuka.
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Jawa Pos
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