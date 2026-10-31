Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 20.51 WIB

BNPB Imbau Masyarakat Siaga Banjir dan Tanah Longsor di Musim Hujan

Pembersihan material longsor di ruas Tapan-Jambi. (Kementerian PU) - Image

Pembersihan material longsor di ruas Tapan-Jambi. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat segera bersiaga menghadapi potensi banjir, angin kencang, dan tanah longsor.

Imbauan itu disampaikan setelah musim hujan mulai masuk di beberapa daerah di Indonesia pada akhir bulan ini.

Merujuk data dari Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, hingga Jumat (30/10), sudah ada 2.247 bencana yang terjadi di seluruh Indonesia.

Lonjakan itu didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang mencakup tambahan 6 kejadian banjir di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh serta 2 kejadian cuaca ekstrem di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim). 

”Dampak banjir paling signifikan melanda Kabupaten Deli Serdang dengan 7.615 kepala keluarga terdampak dan 7.327 rumah terendam, serta Kota Medan yang berdampak pada 2.405 kepala keluarga,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan, dikutip Sabtu (31/10). 

Selain Sumut, BNPB melihat potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan sangat lebat di wilayah Aceh yang kini berstatus Siaga.

Potensi yang sama terbaca di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua yang saat ini berstatus waspada akibat dampak tidak langsung Bibit Siklon Tropis 91B di Laut Andaman.

”Guna mengantisipasi bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang atau puting beliung dan tanah longsor, BNPB mengimbau kesiapsiagaan warga dengan langkah dini,” ucap Berton.

BNPB mengimbau masyarakat untuk bergotong royong membersihkan saluran air dan melakukan susur sungai di bawah pengawasan petugas BPBD.

Masyarakat juga diminta segera mengidentifikasi jalur evakuasi yang aman, memeriksa infrastruktur bendungan, serta menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan darurat.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KPK dalami Dugaan Kickback dari Vendor Pemenang Proyek ke Berbagai Pihak di BNPB - Image
Kasuistika

KPK dalami Dugaan Kickback dari Vendor Pemenang Proyek ke Berbagai Pihak di BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.19 WIB

KPK Sita Sejumlah Dokumen PBJ saat Periksa Sestama BNPB Rustian Selama 7 Jam - Image
Kasuistika

KPK Sita Sejumlah Dokumen PBJ saat Periksa Sestama BNPB Rustian Selama 7 Jam

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.54 WIB

KPK Periksa Sestama BNPB Rustian Terkait Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai Kebencanaan - Image
Kasuistika

KPK Periksa Sestama BNPB Rustian Terkait Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai Kebencanaan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore