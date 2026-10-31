Kemenhub Cek kelaikan 2.140 Kapal Jelang Nataru Demi Keselamatan

Kemenhub siapkan pengamanan Nataru 2026/2027 dengan uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal dari berbagai jenis. (Istimewa)
JawaPos.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengawal penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru (Nataru) 2027.
Langkah ini mencakup uji kelayakan terhadap 2.140 armada kapal, optimalisasi trayek, hingga peningkatan fasilitas dan layanan di pelabuhan.
Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin menegaskan, keselamatan berlayar merupakan aspek mutlak yang tidak dapat ditawar.
Seluruh kapal diwajibkan memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum diizinkan melayani mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun.
"Melalui uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal, kami memastikan aspek keselamatan kapal, pengawakan, pemuatan, serta perlengkapan keselamatan menjadi perhatian utama sebelum kapal beroperasi," ujar Samsuddin, Sabtu (31/10).
Agenda utama pemeriksaan kelaiklautan ini dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan November, yakni pada 1–30 November 2026.
Kebijakan tersebut berlandaskan pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2026, dengan total 2.140 kapal yang masuk dalam daftar Rencana Operasi per 30 Oktober 2026.
Sasaran armada yang diperiksa terdiri atas berbagai kategori kapal, yakni:
- 511 kapal penumpang
- 63 kapal Ro-Ro jarak jauh
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