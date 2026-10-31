Polri Tingkatkan Pelayanan Publik saat Operasi Patuh 2026, Bantu Warga Urus Administrasi Kendaraan

Potret polantas saat melaksanakan Operasi Patuh 2026. (Polri)

JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memerintahkan kepada polantas yang bertugas dalam Operasi Patuh 2026 tidak hanya fokus pada penegakan hukum di jalan raya. Mereka harus membantu masyarakat dalam proses pelayanan publik.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi mengatakan, pelayanan administrasi dan registrasi serta identifikasi (Regident) kepada masyarakat harus ditingkatkan. Dengan begitu, warga akan terbantu dalam proses pengurusan administrasi kendaraan.

“Tingkatkan kegiatan Operasi Patuh secara menyeluruh, tidak hanya pada kegiatan operasional di lapangan. Peningkatan kualitas pelayanan juga agar dilaksanakan pada pelayanan administrasi dan Regident Lantas, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis,” ujar Turmudi, Sabtu (31/10).

Menurutnya, keberhasilan Operasi Patuh tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di jalan raya, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang diterima masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi lalu lintas.

Pelayanan administrasi dan Regident Lantas seperti pengurusan dokumen kendaraan, serta surat izin mengemudi (SIM). Pelayanan kepada masyarakat mesti dilakukan profesional, dan transparan.

Melalui peningkatan kualitas pelayanan tersebut, Korlantas Polri ingin memastikan masyarakat merasakan manfaat kehadiran Polantas secara menyeluruh, baik ketika berada di jalan raya maupun saat mengakses layanan kepolisian.

Karenanya, Operasi Patuh 2026 tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis.

Operasi Patuh 2026 Berlangsung hingga 8 November

Korlantas Polri bakal menyelenggarakan Operasi Patuh mulai 26 Oktober hingg 8 November mendatang. Dalam operasi tersebut, Korlantas mengedepankan pelayanan masyarakat sebagai wujud semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menekankan keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak semata-mata diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak. Melainkan juga dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya.

”Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat. Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas,” tegas Aries.

Brigjen Aries menyatakan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat harus mampu memberikan makna nyata melalui edukasi, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang humanis. Dia menekankan hal itu kepada seluruh Dirlantas Polda dan Kasatlantas Polres melalui rapat virtual pada Jumat (23/10).