Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.38 WIB

Polri Tingkatkan Pelayanan Publik saat Operasi Patuh 2026, Bantu Warga Urus Administrasi Kendaraan

Potret polantas saat melaksanakan Operasi Patuh 2026. (Polri)

 

JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memerintahkan kepada polantas yang bertugas dalam Operasi Patuh 2026 tidak hanya fokus pada penegakan hukum di jalan raya. Mereka harus membantu masyarakat dalam proses pelayanan publik.
 
Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi mengatakan, pelayanan administrasi dan registrasi serta identifikasi (Regident) kepada masyarakat harus ditingkatkan. Dengan begitu, warga akan terbantu dalam proses pengurusan administrasi kendaraan.
 
“Tingkatkan kegiatan Operasi Patuh secara menyeluruh, tidak hanya pada kegiatan operasional di lapangan. Peningkatan kualitas pelayanan juga agar dilaksanakan pada pelayanan administrasi dan Regident Lantas, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis,” ujar Turmudi, Sabtu (31/10).
 
Menurutnya, keberhasilan Operasi Patuh tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di jalan raya, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang diterima masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi lalu lintas.
 
 
Pelayanan administrasi dan Regident Lantas seperti pengurusan dokumen kendaraan, serta surat izin mengemudi (SIM). Pelayanan kepada masyarakat mesti dilakukan profesional, dan transparan.
 
Melalui peningkatan kualitas pelayanan tersebut, Korlantas Polri ingin memastikan masyarakat merasakan manfaat kehadiran Polantas secara menyeluruh, baik ketika berada di jalan raya maupun saat mengakses layanan kepolisian.
 
Karenanya, Operasi Patuh 2026 tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis.

Operasi Patuh 2026 Berlangsung hingga 8 November

Korlantas Polri bakal menyelenggarakan Operasi Patuh mulai 26 Oktober hingg 8 November mendatang. Dalam operasi tersebut, Korlantas mengedepankan pelayanan masyarakat sebagai wujud semangat Polisi Bersama Masyarakat.
 
Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menekankan keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak semata-mata diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak. Melainkan juga dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya.
 
”Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat. Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas,” tegas Aries.
 
Brigjen Aries menyatakan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat harus mampu memberikan makna nyata melalui edukasi, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang humanis. Dia menekankan hal itu kepada seluruh Dirlantas Polda dan Kasatlantas Polres melalui rapat virtual pada Jumat (23/10).
 
 

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Polri Ingatkan Polantas Bersikap Santun dan Tidak Arogan Selama Operasi Patuh 2026 - Image
Nasional

Polri Ingatkan Polantas Bersikap Santun dan Tidak Arogan Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.53 WIB

Kakorlantas Harap Operasi Patuh Bangun Kesadaran Soal Berlalu Lintas, Bukan Sekadar Hindari Tilang - Image
Nasional

Kakorlantas Harap Operasi Patuh Bangun Kesadaran Soal Berlalu Lintas, Bukan Sekadar Hindari Tilang

Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Pemotor Mau Kabur Saat Operasi Patuh Jaya di Slipi Jakbar, Diberi Edukasi - Image
Jabodetabek

Pemotor Mau Kabur Saat Operasi Patuh Jaya di Slipi Jakbar, Diberi Edukasi

Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.19 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore