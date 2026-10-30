Kapusdokkes dan Kapuskeu Berganti, Ini Daftar Lengkap Mutasi Pati dan Pamen Polri

JawaPos.com - Melalui Surat Telegram Kapolri Bernomor ST/2414/X/KEP./2026 tertanggal 29 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Termasuk diantaranya mutasi kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri serta Kepala Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.



Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi jabatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Tujuannya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas. Sehingga penempatan personel dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.



”Setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Karena itu, penempatan personel perlu mempertimbangkan kapabilitas, kompetensi, dan rekam jejak agar pejabat yang diberikan amanah dapat menjalankan tugas sesuai kebutuhan organisasi,” kata dia.

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Menurut Isir, mutasi yang dilakukan oleh Polri menjadi bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Korps Bhayangkara. Dalam mutasi kali ini, Brigjen Pol Nariyana yang sebelumnya menjabat Karumkit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri diangkat menjadi kepala Pusdokkes Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Asep Hendradiana yang bakal pensiun.



Sementara jabatan Karumkit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri diserahkan kepada Brigjen Pol Syamsul Bahar. Sebelumnya dia bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri dalam penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam mutasi yang sama, Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono diangkat menjadi kepala Puskeu Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Lukas Akbar Abriari yang akan purna tugas.



Kepada para pejabat yang telah mengakhiri masa tugasnya, yakni Irjen Pol Asep Hendradiana dan Irjen Pol Lukas Akbar Abriari, Polri menghaturkan terima kasih. Isir menegaskan bahwa pengabdian dan kontribusi mereka selama menjalankan tugas adalah bagian dari perjalanan organisasi Polri.



”Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan. Pengalaman dan kontribusi para pejabat selama bertugas merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Semoga pengabdian yang telah diberikan dapat terus menjadi inspirasi,” ujarnya.



Khusus kepada para pejabat baru, Isir menekankan, amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat juga diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi masing-masing serta melanjutkan pelaksanaan program kerja yang telah berjalan.