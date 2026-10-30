Kemenimipas Lakukan Penyegaran Manajemen, Seragamkan 254 Layanan Luar Kantor Jadi Beranda Imigrasi

JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan penyegaran manajemen melalui pergantian pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, serta pejabat fungsional.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, mengoptimalkan penempatan sumber daya manusia, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

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Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Yuldi Yusman sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia sebagai Analis Keimigrasian Ahli Utama, serta Mochamad Akbar Hadi Prabowo sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama di lingkungan Kemenimipas.

Selain itu, berdasar Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-447.SA.03.03 Tahun 2026, sebanyak 28 pejabat lainnya turut dilantik untuk mengisi berbagai jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian.

”Rotasi dan pengangkatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menyesuaikan penempatan pejabat dengan kompetensi, kebutuhan, dan arah pengembangan organisasi,” papar Agus Andrianto.

Menurut dia, melalui penyegaran manajemen, Kemenimipas mendorong penguatan koordinasi antarsatuan kerja, peningkatan kinerja, serta kepemimpinan yang adaptif dalam menjawab tantangan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Penyegaran organisasi ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.