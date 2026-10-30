Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.26 WIB

Baznas Kirimkan 4.520 Paket Bantuan Makanan untuk Warga Palestina

 

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sodik Mudjahid (kiri) serahkan bantuan kepada pengungsi Palestina di Mesir. (Baznas RI)

JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kembali menyalurkan 4.520 paket bahan pokok makanan senilai Rp2,6 miliar untuk membantu warga Palestina terdampak krisis.

Bantuan disalurkan menggunakan lima truk kontainer yang diberangkatkan dari Ismailia, Mesir, Kamis (29/10).

"Kita sebarkan lima truk atau sebanyak 4.520 paket bahan pokok makanan, ada sekitar 25 jenis bahan makanan yang disesuaikan dengan selera mereka," kata Ketua Baznas Sodik Mudjahid dilansir dari Antara, Jumat (30/10).

Sodik menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk penyaluran amanah masyarakat Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga Palestina yang masih menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan.

Dia menjelaskan, paket bantuan tersebut berisi berbagai kebutuhan makanan, di antaranya pasta, kurma, aneka jenis keju, teh, gula, terigu, berbagai jenis kacang-kacangan, minyak, dan ragi untuk membuat roti.

Dalam proses persiapan, Baznas turut melibatkan relawan dari kalangan mahasiswa penerima manfaat Beasiswa Cendekia Baznas di Al-Azhar, Mesir, yang membantu mengemas paket-paket bantuan tersebut.

Sodik menyampaikan, Baznas akan terus mengawal proses pengiriman bantuan melalui prosedur logistik dan perizinan yang berlaku untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima manfaat.

Adapun bantuan diberangkatkan dari Gudang 4TDK di Ismailia, kemudian diproses melalui kerja sama dengan Egyptian Red Crescent (ERC) sesuai dengan protokol resmi lembaga tersebut.

Selanjutnya, kata Sodik, bantuan dibawa ke gudang logistik ERC di Al-Arish untuk menjalani tahapan logistik dan pengurusan kode batang (barcode) sebagai bagian dari proses perizinan masuk perbatasan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lewis Hamilton Kembali Serukan Kemerdekaan Palestina di Tengah Kontroversi Pagelaran F1 di Afrika - Image
Sports

Lewis Hamilton Kembali Serukan Kemerdekaan Palestina di Tengah Kontroversi Pagelaran F1 di Afrika

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.31 WIB

Pelapor Khusus PBB untuk Palestina: BoP Tak Sejalan dengan Hukum Internasional - Image
Internasional

Pelapor Khusus PBB untuk Palestina: BoP Tak Sejalan dengan Hukum Internasional

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.30 WIB

MUI Dorong Perempuan jadi Penggerak Perdamaian Global dan Solidaritas untuk Palestina - Image
Nasional

MUI Dorong Perempuan jadi Penggerak Perdamaian Global dan Solidaritas untuk Palestina

Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.12 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore