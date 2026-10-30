Rombak lagi Susunan Pati, Kapolri Suyudi Tunjuk Brigjen Nariyana jadi Kapusdokkes

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali merombak susunan perwira tinggi (pati) di Korps Bhayangkara. Melalui surat telegram terbaru yang dikeluarkan pada Kamis (29/10), Suyudi menunjuk Brigjen Pol Nariyana menjadi kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/2414/X/KEP./2026. Berdasar informasi yang diperoleh awak media, Nariyana bukan orang baru di Pusdokkes Polri. Sebelum ditunjuk oleh Suyudi menjadi kepala Pusdokkes Polri, dia bertugas sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I.

Atas penunjukkan Nariyana menjadi kepala Pusdokkes Polri, Irjen Pol Asep Hendradiana yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut dipindahtugaskan. Dia menjadi pati Pusdokkes Polri dalam menjelang purna tugas. Sementara Nariyana akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi irjen pol atau jenderal bintang dua.

Untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Nariyana, Suyudi menunjuk Brigjen Pol Syamsul Bahar menjadi kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I. Sebelumnya, Syamsul bertugas sebagai Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN).