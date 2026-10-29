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Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 06.41 WIB

Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka Kebakaran Hutan, 4 Di Antaranya Perusahaan Asing

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Istimewa) - Image

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Istimewa)

JawaPos.com - Polri resmi menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan  di berbagai wilayah Indonesia. Polri juga mengusulkan pencabutan izin terhadap 23 perusahaan.

Langkah tegas tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10). "Kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi. Ini bukan perorangan, tapi 20 tersangka korporasi," ujar Asep.

Dari total 20 korporasi yang terseret sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan asing yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan milik warga Indonesia.

Usul Pencabutan Izin 23 Perusahaan

Selain menjerat puluhan korporasi dengan status tersangka, Polri juga mengambil langkah lanjutan dengan mengusulkan pencabutan izin operasional terhadap 23 perusahaan. Usulan ini muncul dari total 97 laporan yang saat ini telah masuk ke tahap penyelidikan.

Asep menjelaskan pengajuan pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah indikator pelanggaran yang ditemukan di lapangan selama proses penyelidikan karhutla berlangsung. Indikator pertama adalah kebakaran yang terjadi secara berulang kali di lahan perusahaan yang bersangkutan.

Kondisi ini dinilai telah melanggar Pasal 82C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Jadi di perusahaan-perusahaan tersebut itu bukan hanya satu kali, terjadi berulang kebakarannya," tegas Asep.

Indikator Pelanggaran dan Sarana Tidak Memadai

Indikator kedua yang menjadi dasar kepolisian adalah lokasi sumber api yang dipastikan berasal dari dalam wilayah konsesi atau lahan milik perusahaan itu sendiri.

Selain itu, indikator ketiga berkaitan dengan kelayakan fasilitas. Polri menemukan bahwa sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang dimiliki oleh korporasi-korporasi tersebut dinilai sangat tidak memadai untuk mengantisipasi bencana lingkungan.

Editor: Diar Candra
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