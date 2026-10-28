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Penulis: Antara
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.39 WIB

Polri Apresiasi Aksi di Sejumlah Daerah di Indonesia Berjalan Tertib

Pantauan udara aksi gabungan elemen mahasiswa Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pantauan udara aksi gabungan elemen mahasiswa Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Polri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di sejumlah daerah yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib, aman, dan damai.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan situasi yang aman dan kondusif dapat terwujud melalui kerja sama antara masyarakat dan aparat kepolisian.

“Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dapat berjalan seiring dengan kesadaran untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/10).

Ia menegaskan bahwa Polri tetap berkomitmen melayani setiap penyampaian aspirasi masyarakat dengan mengedepankan sikap humanis, menghormati hak asasi manusia, serta bertindak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

“Polri hadir untuk melayani masyarakat dan memastikan setiap warga dapat menyampaikan aspirasi dengan aman," katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga ketertiban, saling menghormati, dan bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif.

Polri berharap semangat kebersamaan dan komunikasi yang baik antara masyarakat dan kepolisian terus terjaga.

Sejalan dengan semangat "Polisi Bersama Masyarakat", pelayanan terhadap penyampaian aspirasi merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir, mendengar, dan melayani masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban bersama. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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