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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.49 WIB

Para Demonstran Bawa Spanduk Bertulis Hutan Bukan Milik Oligarki, Bawa 5 Tuntutan Untuk Didengar

Front Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). (Dok Muhamad Ridwan/JawaPos.com). - Image

Front Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). (Dok Muhamad Ridwan/JawaPos.com).

JawaPos.com – Massa yang melakukan aksi demonstrasi di Bundaran HI pada Rabu (28/10) membawa pesan penting. Pesan tersebut dituangkan di spanduk yang dibawa para demonstran.

Spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" itu dibentangkan di hadapan apparat. Hingga Rabu (28/10) pukul 16.00 WIB, aparat tak juga membuka blokade ke arah Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Bentangan spanduk itu rupanya membawa energi yang tak biasa. Diiringi lagu Indonesia Pusaka, mengacungkan tiga jari, warga yang berada di pinggiran meneriakkan "Kasih Jalan" kepada aparat yang masih menahan massa aksi.

Hingga sore ini, massa tak bergerak dan masih ada depan Gedung UOB. Meski beberapa kali terjadi saling dorong antara para demonstran dengan polisi.

Untuk diketahui, dalam aksi ini massa membawa lima tuntutan. Pertama, menetapkan status bencana nasional atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Editor: Diar Candra
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