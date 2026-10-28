Pesan dalam Spanduk di Bundaran HI Jakarta: Anak Muda Paling Terdampak Krisis

Berangkat dari keresahan hari ini dan kekhawatiran di masa depan, Greenpeace Indonesia mengungkap cerita di balik aksi ikonik di Bundaran HI.

JawaPos.com - Selasa pagi (20/10) jagat maya se-Indonesia riuh dengan sebuah aksi protes yang tak biasa. Sumbernya di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.

Spanduk raksasa dengan dominasi warna kuning menyala dibentangkan dari atas Patung Selamat Datang.

Posisinya strategis, mudah dilihat dari berbagai sudut, dan dengan segera menarik perhatian pengguna media sosial untuk mengunggahnya di akun-akun maya mereka dan menyebarluaskannya.

Spanduk itu membawa pesan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, berupa kritik keras atas kondisi saat ini. Greenpeace Indonesia menyatakan bertanggung jawab atas aksi ikonik tersebut.

Yang menjadi perhatian bukan hanya spanduknya. Melainkan orang-orang yang memasangnya dengan begitu presisi hingga menarik perhatian.

Mereka adalah anak-anak muda, generasi Z binaan Greenpeace yang dibekali kemampuan khusus dalam hal tali temali dan panjat dinding.

Pada momen peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini, Rabu (28/10), aktivis yang juga juru kampanye keadilan iklim di Greenpeace Indonesia, Jeany Sirait, mengungkapkan kepada JawaPos.com tentang berbagai hal di balik aksi tersebut.

Dia mengungkap bahwa aksi membentangkan 2 spanduk bertuliskan Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup dan Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah, dilakukan atas dasar keresahan dan kekhawatiran.