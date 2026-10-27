Apresiasi Para Pejuang Pemberdayaan, Menko Cak Imin Serahkan Mandaya dan Innovilleague Awards 2026

Menko PM Muhaimin Iskandar menyerahkan Mandaya Awards dan Innovilleague Awards 2026 kepada pemerintah daerah, kampus, pesantren, dan mitra pemberdayaan. (Istimewa)

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyerahkan penghargaan Mandaya Awards dan Innovilleague Awards 2026 di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi, pesantren, serta berbagai lembaga dan mitra yang dinilai berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

"Di balik turunnya angka kemiskinan ini, ada orang-orang yang mau turun tangan. Tepuk tangan kepada seluruh orang-orang yang mau turun tangan, para kepala desa yang turun terus ke dusun masing-masing, dosen dan mahasiswa yang bergerak dari kampung ke kampung, pengusaha yang membuka pintu usahanya, pimpinan pesantren yang berabad-abad membuka diri untuk warga miskin, serta para bupati dan wali kota yang terus memastikan warganya sejahtera," ujar Menko Muhaimin dalam Penyerahan Penghargaan Mandaya Awards dan Innovilleague Awards 2026 di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Muhaimin mengatakan, penilaian penghargaan tidak semata-mata didasarkan pada besarnya lembaga atau anggaran yang dimiliki, melainkan pada dampak program yang dapat dibuktikan dan dirasakan masyarakat.

"Bukan yang paling besar lembaganya, bukan yang paling mahal anggarannya. Tetapi yang paling kita harapkan dan kita nilai adalah siapa yang dampaknya nyata dan bisa dibuktikan," tegasnya.

Menko Muhaimin menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah sedang menjalankan arah baru transformasi nasional. Indonesia kini bergeser dari model negara penyedia bantuan sosial menuju negara yang memberdayakan, di mana rakyat bergerak bersama menjadi subjek pembangunan yang kuat, mandiri, dan kokoh.

Transformasi ini mencakup tiga aspek utama, yakni perubahan cara pandang, perbaikan cara kerja, serta perluasan jangkauan program hingga ke tingkat tapak. Sebagai bentuk dukungan agar keberhasilan ini dapat direplikasi secara nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami tidak akan terus membiarkan keberhasilan ini hanya sekadar keberhasilan satu kabupaten, satu provinsi, tapi keberhasilan ini harus menjadi keberhasilan seluruh provinsi dan kabupaten-kabupaten lain di seluruh tanah air,” ucap Menko Muhaimin.