Judi Online hingga Love Scam Jadi Sorotan, Komdigi dan Polri Perkuat Penanganan Kejahatan Digital

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Polri memperkuat kerja sama untuk menangani berbagai kejahatan di ruang digital, mulai dari judi online lintas negara hingga penipuan daring, termasuk love scam atau penipuan berkedok hubungan asmara.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, penguatan kolaborasi diperlukan untuk menggabungkan upaya pencegahan dengan penegakan hukum. Kerja sama tersebut juga mencakup perlindungan infrastruktur telekomunikasi dari tindakan kriminal yang mengganggu layanan masyarakat.

“Kami meyakini dengan kolaborasi yang lebih kuat lagi ke depan, kita dapat menekan angka judi online di tanah air. Ini juga salah satu masukan yang amat besar kita terima dari masyarakat,” ujar Menteri Meutya usai audiensi dengan Kapolri Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).

Meutya menyebut, masyarakat menyampaikan beragam aduan terkait ruang digital. Persoalan tersebut meliputi jual beli data, penipuan daring, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, hingga penyebaran hoaks.

Menurutnya, luasnya persoalan tersebut membuat penanganan tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Karena itu, Komdigi mendorong percepatan pelaksanaan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) bersama Polri.

“Tantangan ini luas sekali cakupannya kalau hanya dilakukan oleh Komdigi sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum,” jelas Menteri Meutya.

Meutya juga mengapresiasi penanganan kasus judi online yang melibatkan jaringan lintas negara. Ia berharap kerja sama dengan kepolisian dapat menekan praktik tersebut sekaligus memperkuat penindakan terhadap penipuan digital.

“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang belum genap satu bulan, namun sudah terjadi penanganan terhadap salah satu markas judi online yang jaringannya tidak hanya lokal, tetapi juga lintas negara,” ungkap Menteri Meutya.