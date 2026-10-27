BEM UI Kembali Gelar Demo Besar Besok: Cek Lokasi, Jam, dan 5 Tuntutan Utamanya

Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra melakukan orasi pada demo mahasiswa di Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besorokan bertajuk #IndonesiaSadar.
Aksi turun ke jalan ini dipusatkan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10) pukul 14.00 WIB.
Seruan terbuka ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, melalui akun Instagram pribadinya @fathimahzzhr.
Melalui unggahan video pada Selasa (27/10), Fathimah mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk merapatkan barisan di jantung ibu kota.
"Halo teman-teman, besok kita akan mengadakan aksi di Bundaran HI, pukul 2 siang dan kita memanggil seluruh elemen masyarakat, semuanya untuk ikut turun bersama kami," ujar Fathimah, Selasa (27/10).
Titik Kumpul dan Mobilisasi Massa Lintas Daerah
Ia memastikan bahwa aksi esok hari tidak hanya dihadiri oleh civitas akademika dari Universitas Indonesia saja.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia juga dikonfirmasi akan hadir langsung ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi bersama.
Guna mendukung mobilisasi mahasiswa dari luar daerah yang ingin bergabung, BEM UI membuka ruang penggalangan donasi publik.
Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung logistik dan pergerakan dapat menyalurkan bantuannya melalui rekening resmi Bank Mandiri dengan nomor 1660009752510 atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa UI.
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