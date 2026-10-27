Wakil BEM UI Fathimah Ajak Masyarakat Ikuti Demo di Bundaran HI

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSadar di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (28/10) pukul 14.00 WIB guna menyuarakan 5 tuntutan utama terkait tata kelola negara.

Seruan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, melalui akun Instagram pribadinya @fathimahzzhr.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dan merapatkan barisan di jalanan ibu kota.

Fathimah mengajak seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk hadir dan membersamai langkah perjuangan mahasiswa di jantung ibu kota.

"Halo teman-teman, besok kita akan mengadakan aksi di Bundaran HI, pukul 2 siang dan kita memanggil seluruh elemen masyarakat, semuanya untuk ikut turun bersama kami," ujar Fathimah lewat unggahan videonya, Selasa (27/10).

Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa aksi esok hari tidak hanya dihadiri oleh civitas akademika dari UI saja.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia dikonfirmasi akan turut hadir langsung ke Jakarta.

Penggalangan Donasi dan Partisipasi Lewat Sosmed

Guna mendukung mobilisasi mahasiswa dari luar daerah, BEM UI membuka penggalangan dana publik.