BEM UI Gelar Demo IndonesiaSadar di Bundaran HI Besok Rabu, Berikut Daftar Tuntutannya

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat akan menggelar demonstrasi bertajuk #IndonesiaSadar di kawasan Bundaran HI, Jakarta pada Rabu (28/10) pukul 14.00 WIB hingga selesai.

Aksi ini digelar sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan nasional serta menuntut perbaikan tata kelola negara yang dinilai bermasalah.

Dalam akun Instagram resminya BEM UI mengundang seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk turut berpartisipasi menyuarakan aspirasi. Penyelenggara menegaskan bahwa perlawanan ini adalah wujud nyata kedaulatan rakyat yang harus direbut kembali dari tangan-tangan yang dinilai tidak kompeten.

"Di tengah berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan, kebijakan yang kian menjauh dari kepentingan rakyat, serta kekuasaan yang seolah berjalan tanpa kendali, sudah saatnya rakyat bersuara dan mengambil kembali ruang demokrasi yang menjadi haknya," tulis akun bemui_official dikutip pada Selasa (27/10).

5 Poin Tuntutan Utama Aksi #IndonesiaSadar