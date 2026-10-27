Penggarapan Jalan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Dikebut, Ditargetkan Selesai 2028

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penggarapan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Pekerjaan sepanjang 2.300 kilometer ini membentang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto menarget pekerjaan ini selesai pada 2028 mendatang.

Dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group) pada Selasa (27/10) fase pertama pengerjaan jalan Indonesia-Malaysia ini akan dilakukan sepanjang 300 kilometer. Pekerjaan akan dimulai dalam waktu dekat.

“Pada fase I akan kita kerjakan dalam waktu dekat. InsyaAllah ini akan kita kerjakan sampai tahun 2028, karena ini menjadi arahan Pak Presiden juga,” terang Menteri PU Dody Hanggodo.

Memastikan target penyelesaian tercapai, ia meminta jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara menginventarisasi seluruh kebutuhan penanganan. Termasuk titik-titik yang belum masuk dalam program, seperti tanah longsoran hingga akses menuju bandara.