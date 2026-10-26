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Syahrul Yunizar
Senin, 26 Oktober 2026 | 23.42 WIB

Kapolri, Panglima TNI, Hingga Wapang TNI Jadi Warga Kehormatan Korpasgat

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dan beberapa pejabat TNI lainnya diangkat menjadi warga kehormatan Korpasgat, TNI AU. (TNI AU) - Image

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dan beberapa pejabat TNI lainnya diangkat menjadi warga kehormatan Korpasgat, TNI AU. (TNI AU)

JawaPos.com - Pasukan khusus TNI AU, Korps Pasukan Gerak Cepat  (Korpasgat), mengangkat sejumlah pejabat TNI-Polri menjadi warga kehormatan pada Senin (26/10). Pengangkatan tersebut berlangsung di Mako Korpasgat, Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada Senin (26/10). 

Berdasar keterangan resmi dari TNI AU, para pejabat yang diangkat menjadi warga kehormatan Korpasgat terdiri atas Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.

”Upacara dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, selaku inspektur upacara, didampingi Panglima Korpasgat Marsdya TNI Deny Muis,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi. 

Tidak hanya menjadikan para pejabat TNI-Polri itu sebagai warga kehormatan Korpasgat, TNI AU juga menunjukkan kemampuan para prajurit dalam simulasi operasi khusus berupa demonstrasi Airborne Raid. Aksi tersebut memperlihatkan infiltrasi menggunakan wingsuit dan free fall.

Selain itu, aksi menggunakan paramotor dan paratrike, pemanfaatan drone surveillance dan drone kamikaze, serbuan menggunakan kendaraan taktis, dan eksfiltrasi dengan metode Airborne Tactical Extraction Platform yang melibatkan Helikopter NAS-332 Super Puma juga ditunjukkan.

”Berbagai manuver tersebut menggambarkan kemampuan prajurit dalam memadukan taktik, teknologi, dan mobilitas saat melaksanakan operasi,” imbuh Feri.

Usai melihat langsung demonstrasi tersebut, kelima pejabat itu menerima Baret Korpasgat, Brevet Komando, Brevet Terjun Bebas Tempur (TBT), dan Brevet Anti Teror Lawan Bajak Udara (Albara), serta Pisau Komando Korpasgat sebagai bagian dari prosesi pengangkatan warga kehormatan. 

Kepada para prajurit Korpasgat, kelima pejabat tinggi TNI-Polri itu menuliskan pesan dan kesan bagi prajurit Baret Jingga, Korpasgat. Pesan tertulis tersebut berisi pandangan dan motivasi untuk membangkitkan semangat pengabdian serta mendorong prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme.

”Pengangkatan Warga Kehormatan Korpasgat menjadi bentuk penghormatan sekaligus simbol eratnya hubungan antarlembaga. Soliditas dan sinergi TNI-Polri diharapkan terus terjaga untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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