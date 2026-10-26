Bukan Hanya Halmahera, Bahlil Kaji Pembangunan PLTN di Kepulauan Riau

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kepulauan Riau.

Ia mengatakan pemerintah telah melakukan pembicaraan dan bekerja sama dengan sejumlah negara untuk membangun pembangkit berbasis nuklir untuk kebutuhan energi nasional.

“Salah satu di antaranya nuklir yang akan kita tempatkan, masih dalam studi. Kita akan taruh di Kepri, di Batam, untuk bagaimana mendorong ketahanan energi kita. Ini masih dalam perhitungan. Ini masih dalam perhitungan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta Senin (26/10).

Bahlil mengatakan untuk pembangkit nuklir pemerintah telah menyiapkan sejumlah tempat mulai dari Kepulauan Riau, Halmahera, hingga Kalimantan. Ia menjelaskan untuk PLTN yang di Halmahera saat ini sedang masuk dalam tahap kajian bersama dengan perusahaan asal Rusia.