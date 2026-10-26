Gubernur Agustiar Sabran dan Pangdam Tanam Pohon di Tumbang Nusa untuk Pemulihan Lingkungan

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengikuti kegiatan penanaman pohon di kawasan Camppeat, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Sabtu (24/10/2026). (Istimewa).
JawaPos.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengikuti kegiatan penanaman pohon di kawasan Camppeat, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Sabtu (24/10/2026).
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya pencegahan karhutla dan pemulihan lingkungan melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat.
“Penanganan karhutla harus disertai upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan lingkungan Kalimantan Tengah. Upaya ini membutuhkan kepedulian dan komitmen bersama agar lingkungan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam penanganan karhutla dan pelestarian lingkungan.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting dalam mendukung penanganan karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen terkait, kita dapat memperkuat upaya perlindungan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam Kalimantan Tengah,” pungkas Gubernur.
Sementara itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan mencegah karhutla.
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“Penanaman pohon ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan memulihkan lingkungan. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, jika kiamat terjadi sementara seseorang masih memegang bibit tanaman, hendaklah ia menanamnya jika mampu. Pesan ini mengajarkan bahwa berbuat baik dan menjaga alam harus terus dilakukan dalam keadaan apa pun demi keberlangsungan hidup generasi mendatang,” ungkap Pangdam.
Pangdam juga menegaskan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat.
“Upaya mencegah karhutla harus dimulai dari kepedulian bersama, salah satunya dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran. Kesadaran untuk menjaga lingkungan dan menerapkan cara pengelolaan lahan yang tidak merusak alam sangat penting agar kebakaran dapat dicegah dan kelestarian lingkungan tetap terjaga,” tandas Pangdam.
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