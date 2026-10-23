Prabowo Akui MBG Banyak Kekurangan, Namun Tetap Menyebutnya Sebagai Program Strategis

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo meminta pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang bermasalah dalam program tersebut diperketat demi menjaga kepentingan anak-anak Indonesia.

Prabowo menyebut sejumlah langkah penindakan telah dilakukan terhadap pihak yang diduga terlibat pelanggaran dalam pelaksanaan MBG. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 203 orang diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

“MBG strategis, MBG vital, banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Kita akui. 13 orang sudah ditetapkan tersangka, 203 orang diperiksa Kejaksaan Agung. Sudah diberhentikan dengan tidak hormat 353 orang,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna 2 tahun pemerintahan, Rabu (21/10) dikutip Jumat (23/10).

Selain itu, sebanyak 2.600 orang masih dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo meminta proses evaluasi dan penindakan dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bermasalah.