Ilham Habibie Ungkap Langkah Membangun Bangsa dari Mendiang B.J. Habibie di The Legacy Relay 2026

Ilham Akbar Habibie, M.B.A, Ketua Dewan Pembina Forum Dialog Nusantara pada acara The Legacy Relay 2026 di Purpusnas, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Nama besar Bacharuddin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie tidak hanya dikenang melalui kiprahnya sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia dan tokoh teknologi. Bagi putranya, Ilham Akbar Habibie, warisan terpenting sang ayah juga terletak pada nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi bekal generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman.
Hal itu disampaikan Ilham Akbar Habibie dalam diskusi mengusung tajuk The Legacy Relay 2026 di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, ia membagikan sejumlah pelajaran inspiratif dari perjalanan hidup B.J. Habibie, mulai dari pentingnya ilmu pengetahuan, keseimbangan spiritual, kerja keras, hingga keberanian melakukan inovasi.
Menurut Ilham, salah satu nilai yang paling membekas dari sang ayahanda adalah keyakinan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan beriringan dengan iman dan takwa.
"Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi bagian penting. Tapi harus ada keseimbangan antara iman dan takwa. Imtek tanpa imtak akan berbahaya, begitu juga imtak tanoa imtek jadi kurang," ujar Ilham.
Pesan tersebut mencerminkan pandangan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak cukup hanya bertumpu pada kecanggihan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan perlu disertai landasan moral dan tanggung jawab agar inovasi yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
B.J. Habibie dikenal luas sebagai ilmuwan dan insinyur yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan teknologi. Latar belakang pendidikannya di bidang teknik penerbangan di Jerman turut membentuk perjalanan kariernya sebelum kembali ke Indonesia dan terlibat dalam pengembangan industri strategis nasional.
Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari warisan pemikiran Habibie, terutama mengenai pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemandirian bangsa.
Bagi Ilham, pemikiran itu tetap relevan di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung semakin cepat. Generasi muda, menurut dia, perlu melihat perubahan bukan semata-mata sebagai tantangan, melainkan juga sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru.
"Saat ini terjadi perubahan yang begitu cepat. Saya percaya di tengah setiap perubahan selalu ada kesempatan. Kita bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk kita melangkah lebih jauh," katanya.
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