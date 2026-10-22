Kasus TPPU Dana Syariah Indonesia Telan 5.102 Korban, Kewajiban Restitusi Tembus Rp 1,07 Triliun

JawaPos.com - Penghitungan restitusi atau ganti kerugian korban tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) akhirnya rampung. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat jumlah korban secara keseluruhan sebanyak 5.102 orang. Sementara kewajiban restitusi yang harus dibayarkan tembus Rp 1,07 triliun.

Hasil penghitungan tersebut sudah diserahkan oleh LPSK kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu (21/10). Angka persis kewajiban restitusi dalam kasus tersebut adalah Rp 1.076.021.883.889. Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa pihaknya membuka permohonan hak restitusi bagi korban perkara TPPU PT DSI sejak 1 April-16 Mei 2026.

Setelah itu, pada 17 Mei-5 Oktober 2026, LPSK melakukan verifikasi dan penghitungan terhadap permohonan yang masuk. Hasilnya sebanyak 5.102 korban dinyatakan memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk mendapatkan restitusi. Mereka berhak atas ganti rugi dari kasus TPPU yang ditangani oleh pihak kepolisian.

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”LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan,” ujar Achmadi dalam keterangan resmi pada Kamis (22/10).

Menurut Achmadi, hasil penghitungan yang telah diserahkan dapat ditindaklanjuti dalam proses penuntutan dan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Dia mengakui, selesainya penghitungan tersebut tidak lepas dari peran Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Kejari Depok, dan OJK yang bekerja bersama-sama.

Selanjutnya, keputusan akhir mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan restitusi, termasuk nominal yang dapat diberikan kepada para korban, sudah menjadi kewenangan majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut. Nantinya keputusan itu bakal disampaikan dalam vonis yang dibacakan oleh majelis hakim di pengadilan.

Dalam keterangan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Arif Budiman menyampaikan bahwa hasil penghitungan restitusi bagi 5.102 korban kasus TPPU DSI sudah diterima dari LPSK. Hasil tersebut akan disampaikan dalam persidangan melalui penjelasan lebih terperinci dari ahli yang dihadirkan oleh pihak LPSK.

Menurut Arif, dari sekitar 25 ribu korban yang tercatat, hasil verifikasi OJK dan LPSK mengidentifikasi sekitar 14 ribu korban. Namun, berdasar mekanisme pengajuan restitusi yang berlaku, korban yang mengajukan permohonan kepada LPSK dan melengkapi persyaratan administrasi sebanyak 5.102 korban untuk dilakukan penghitungan restitusi.