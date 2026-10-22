Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.30 WIB

HSN 2026, Ketum PKB Muhaimin Dorong Santri Jadi Jawaban atas Krisis Bangsa

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar dalam peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Pondok Pesantren Dar el Hikmah, Pekanbaru, Riau. (PKB)

 

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong santri menjadi jawaban atas krisis yang terjadi di bangsa ini seperti kemiskinan dan penguasaan teknologi. Dia menyakini santri memiliki kualitas mumpuni menjadi pemimpin bangsa. 
 
Hal itu disampaikan Muhaimin dalam peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Pondok Pesantren Dar el Hikmah, Pekanbaru, Riau. 
 
“Santri harus menjadi motor bagi persatuan dan kesatuan umat serta persatuan bangsa,” ucapnya, Kamis (22/10).
 
Dia menuturkan, santri merupakan pewaris perjuangan ulama. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menyelesaikan yang telah dicita-citakan para pendahulunya.
 
 
“Santri merupakan pewaris sejarah yang jelas-jelas dirintis oleh para ulama, dibangun melalui keringat, air mata, jiwa, nyawa, dan pengabdian yang tidak pernah lelah,” imbuhnya.
 
Santri saat ini tidak bisa hanya diidentikan kepada seseorang yang belajar ilmu keislaman di pesantren. Santri harus mampu menunjukan kejujuran, integritas, kemandirian, serta komitmen mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
 
“Santri memiliki arti yang lebih luas, yaitu jiwa-jiwa yang tangguh, yang dididik dengan penuh kesungguhan, digembleng dengan kesederhanaan, dibangun dengan ketahanan,” jelasnya.
 
Dalam kesempatan ini, Muhaimin turut menyoroti kemiskinan dan ketertinggalan penguasaan teknologi sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi. Ia menyebut sekitar 23 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Pada saat yang sama, Indonesia perlu memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu melahirkan generasi unggul yang sanggup bersaing di tingkat global.
 
 
“Kita harus terus membangun ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita terus mempersiapkan diri menjadi bangsa yang unggul, menjadi generasi emas yang siap bersaing dan tidak kalah, bahkan menang dibanding bangsa-bangsa lainnya,” ujarnya.
 
Menghadapi dinamika geopolitik, geoekonomi, dan berbagai persoalan kemanusiaan global, Muhaimin menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian nasional. Ia meyakini karakter santri dapat menjadi modal dalam membangun bangsa yang tangguh dan tidak bergantung pada negara lain. 
 
“Santri insyaallah pasti jujur, santri insyaallah pasti tangguh, dan santri insyaallah tidak mudah goyah oleh berbagai tantangan,” tegasnya.
 
Untuk memperkuat peran tersebut, Muhaimin menyerukan tiga komitmen utama bagi santri Indonesia. Pertama, menjadi pemersatu umat Islam dan bangsa. Kedua, terus belajar, mengembangkan potensi diri, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Ketiga, menjadikan kiai, ulama, dan santri sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. 
 
Peringatan HSN 2026 di Pondok Pesantren Dar el Hikmah dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Yayasan Nur Iman Pekanbaru Amrasul Abdullah, pimpinan Pondok Pesantren Dar el Hikmah Amran Suardi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Bendum DPP PKB Bambang Susanto, serta sejumlah anggota DPR RI, anggota DPRD, dan kepala daerah dari Riau.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hari Santri Nasional, Santri Didorong Kuasai AI dan Perkuat Ekonomi Menuju Indonesia Emas - Image
Berita Daerah

Hari Santri Nasional, Santri Didorong Kuasai AI dan Perkuat Ekonomi Menuju Indonesia Emas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.30 WIB

Hari Santri dan Lahirnya Ditjen Pesantren, Alissa Wahid Dorong Penguatan Pesantren Ramah Anak - Image
Nasional

Hari Santri dan Lahirnya Ditjen Pesantren, Alissa Wahid Dorong Penguatan Pesantren Ramah Anak

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.45 WIB

Jelang HSN 2026, PKB Dirikan Rumah Bebas Asap untuk Lindungi Santri di Pekanbaru - Image
Politik

Jelang HSN 2026, PKB Dirikan Rumah Bebas Asap untuk Lindungi Santri di Pekanbaru

Senin, 19 Oktober 2026 | 04.54 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore