Luhut Klarifikasi Usulan Definisi Korupsi, Tegaskan Kerugian Negara Tetap jadi Unsur Korupsi 

JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meluruskan pernyataannya mengenai usulan perubahan pengaturan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Ia menegaskan, rekomendasi penyempurnaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak dimaksudkan untuk menghapus kerugian negara sebagai unsur tindak pidana korupsi.

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan iktikad baik tidak dipidana tanpa dasar," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).

Luhut menjelaskan, usulan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10), lebih menitikberatkan pada kejelasan mekanisme pembuktian dan penguatan cakupan pemberantasan korupsi.

Salah satu langkah yang diusulkan ialah mengadopsi ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi yang telah diratifikasi Indonesia.

Luhut memastikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak diusulkan untuk dihapus. Begitu pula Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana korupsi.

Menurut Luhut, penyempurnaan regulasi dibutuhkan untuk menciptakan proses penegakan hukum yang lebih terukur, objektif, dan konsisten. Selain memperjelas unsur pembuktian, DEN mendorong penambahan sejumlah delik korupsi yang belum diatur secara memadai dalam hukum nasional.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah penyuapan terhadap pejabat publik asing, sehingga pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sejalan dengan standar internasional.

Karena itu, pihaknya mengusulkan adanya perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik dan sesuai prosedur. Menurutnya, usulan tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan yang lebih jelas antara keputusan bisnis yang sah dan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Di samping itu, DEN mendorong penyusunan Omnibus Law Keuangan Negara. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas status dan pengelolaan kekayaan negara, sekaligus mengurangi ketidakpastian dalam penerapan aturan terkait keuangan negara.