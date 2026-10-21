Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Kamis, 22 Oktober 2026 | 05.17 WIB

Kemenhut Bekukan 6 Perusahaan Terkait Karhutla, Puluhan Korporasi Kena Sanksi Administrasi

Tim gabungan memadamkan api akibat karhutla di Riau. (Humas BPBD Riau/Antara) - Image

Tim gabungan memadamkan api akibat karhutla di Riau. (Humas BPBD Riau/Antara)

JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menjatuhkan sanksi administrasi terhadap 32 korporasi terkait penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari angka tersebut, total Kemenhut sudah membekukan 6 perusahaan.  

Dikutip dari akun media sosial (medsos) resmi Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (21/10), Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan, langkah tegas tersebut diambil sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. 

”Pada hari ini kami umumkan kembali pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan terhadap 6 perusahaan,” kata dia. 

Sebanyak 6 perusahaan itu terdiri atas PT Hasil Kalimantan Jaya, PT Taiyoung Engreen, PT Hutan Produksi Lestari, PT Ramang Agro Lestari, PT Puspa Warna Cemerlang, dan PT Sinergi Hutan Sejati. Raja Juli menekankan, mereka juga wajib memulihkan ekosistem hutan yang rusak akibat karhutla.

Berdasar data, sejauh ini ada 32 perusahaan yang terkena sanksi administratif dari Kemenhut. Puluhan perusahaan itu mengelola hutan dengan luas total areal yang terbakar mencapai 12.926,74 hektare. Terhadap 19 perusahaan dikenakan sanksi administratif pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan.

Kewajiban itu berlaku pada areal terbakar seluas 9.546,42 hektare. Selain itu, sebanyak 8 subjek hukum dikenakan paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan areal terbakar seluas 2.211,19 hektare. Kemudian 5 subjek hukum telah dilakukan pencabutan izin.

Sebaran 32 perusahaan tersebut berada di 7 Provinsi. Rinciannya di Jambi 2 perusahaan, Sumatera Selatan 5 perusahaan, Kalimantan Barat 9 perusahaan, Kalimantan Selatan 5 perusahaan, Kalimantan Tengah 7 perusahaan, Kalimantan Timur 3 perusahaan, dan Kalimantan Utara 1 perusahaan.

Selain melalui instrumen administratif, proses pidana dilakukan terhadap 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan. Berdasarkan perkembangan penanganan perkara, 44 subjek hukum berada dalam proses penyelidikan dan 79 subjek hukum dalam proses penyidikan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan harus berjalan sampai pada penelusuran pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak kejahatan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dishub Surabaya Sanksi Sopir Wirawiri yang Langgar Lalu Lintas, Dapat SP-2  - Image
Surabaya Raya

Dishub Surabaya Sanksi Sopir Wirawiri yang Langgar Lalu Lintas, Dapat SP-2 

Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.47 WIB

Para Pemain Manchester City Mulai Konsultasi Hukum di Tengah Ancaman Sanksi dari Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Para Pemain Manchester City Mulai Konsultasi Hukum di Tengah Ancaman Sanksi dari Premier League

Senin, 5 Oktober 2026 | 21.19 WIB

Danny Mills Sarankan Sanksi Unik untuk 114 Pelanggaran Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Danny Mills Sarankan Sanksi Unik untuk 114 Pelanggaran Manchester City

Rabu, 30 September 2026 | 14.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore