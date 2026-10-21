Polri Tetapkan 11 Korporasi Sebagai Tersangka Karhutla, 3 di Antaranya Perusahaan Asing

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, meminta seluruh anggota Polri memahami kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang bermanfaat, serta ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga. (Istimewa)
JawaPos.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 11 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga diantaranya merupakan perusahaan asing.
Penetapan 11 tersangka ini Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
”Untuk kasus karhutla, kami telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka, 3 diantaranya PMA asing. Ada 3 negara sementara ini masih menjadi pemeriksaan kami,” ucap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10).
Suyudi Ario Seto, mengungkapkan, 3 perusahaan asing yang turut menjadi tersangka masuk ke Indonesia melalui skema Penanaman Modal Asing atau PMA. Kini, penyidik terus mendalami kasus yang menyeret belasan korporasi tersebut.
Namun demikian, sejauh ini Suyudi belum bisa mengungkap asal negara 3 perusahaan tersebut. Menurut dia, keterangan lebih lanjut bakal disampaikan setelah pemeriksaan secara menyeluruh berjalan tuntas terlaksana. Dia memastikan, ketiga korporasi itu akan dipanggil untuk diperiksa.
”Nanti akan diperiksa, nanti akan disampaikan secara khusus,” ucap orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri sudah meningkatkan 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa penyidik kini tengah mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
”Dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 laporan polisi naik sidik ada 98 kasus terkait dengan korporasi,” kata Suyudi di Kompleks Istana pada Senin (19/10).
Suyudi menyebut, saat ini penyidik masih terus bekerja untuk melengkapi alat bukti. Jika sudah lengkap, polisi akan mengumumkan tersangka kasus karhutla dari korporasi. Proses tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan kasus sekaligus mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas karhutla yang terjadi.
”Tentunya penyidik masih dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, sehingga dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka,” ujarnya.
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