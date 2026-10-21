Kapolri Suyudi Telepon Iptu Agus yang Alami ISPA saat Padamkan Karhutla, Beri Apresiasi dan Dukungan

JawaPos.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengingatkan Iptu M. Agus Setiawan agar mengutamakan kesehatan setelah mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga kehilangan suara akibat paparan asap saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kanit Patroli Samapta Polresta Palangka Raya itu menjadi perhatian setelah kondisinya viral di media sosial. Melalui sambungan telepon pada Rabu (21/10/2026), Suyudi menyampaikan apresiasi atas dedikasi Agus dan personel lainnya yang terlibat dalam penanganan karhutla.

“Memberikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota di lapangan, khususnya Pak Agus dan rekan-rekan, yang tanpa lelah berjibaku memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Suyudi.

Kapolri menilai semangat para personel di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya pemadaman karhutla. Namun, ia juga mengingatkan agar pengabdian tersebut tetap diiringi perhatian terhadap kondisi fisik dan keselamatan.

“Saya sebagai Kapolri, ikut bangga. Anda punya semangat yang luar biasa. Semoga ini menjadi ibadah dan juga tentunya akan membawa perubahan, terutama dalam memadamkan api di sana,” ujarnya.

Suyudi secara khusus meminta Agus tidak menunda pemeriksaan medis apabila kondisi kesehatannya memburuk. Ia mengingatkan bahwa pemulihan perlu menjadi perhatian agar anggota dapat kembali menjalankan tugas dengan kondisi yang memadai.

“Tapi tetap jaga kesehatan ya Pak ya, itu yang pertama. Kalau Bapak merasa sudah agak berat, jangan sampai terlambat datang ke rumah sakit untuk juga berobat ya,” tutur Suyudi.

Kapolri Suyudi Ario Seto mengapresiasi Iptu Agus yang mengalami ISPA saat memadamkan karhutla dan mengingatkannya menjaga kesehatan. (Istimewa)

Sebelumnya, Agus tetap berupaya membantu rekan-rekannya memadamkan karhutla meski mengalami ISPA hingga kehilangan suara. Paparan asap dan panas di sekitar lokasi kebakaran menjadi tantangan selama menjalankan tugas.

Agus mengatakan, dokter telah menyarankannya beristirahat selama satu minggu untuk memulihkan kondisi kesehatan. Meski demikian, ia mengaku masih ingin membantu proses pemadaman selama kondisi fisiknya memungkinkan.