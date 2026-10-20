BULOG dan DPR RI Luncurkan Bantuan Pangan Beras Tahap III, Pastikan Bantuan Hingga Akhir 2026

Perum BULOG bersama Komisi IV DPR RI meluncurkan penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap III di Balai Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10). (Istimewa).
JawaPos.com – Perum BULOG bersama Komisi IV DPR RI secara resmi meluncurkan penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap III untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 di Balai Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10).
Peluncuran ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan bantuan pangan bagi masyarakat, menjaga daya beli, serta memperkuat perlindungan terhadap kebutuhan pangan keluarga hingga akhir tahun 2026.
Atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kembali melanjutkan program Bantuan Pangan Beras dengan sasaran sekitar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Setiap penerima memperoleh alokasi 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Keberlanjutan program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan akses terhadap pangan pokok. Dengan dukungan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG, penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan optimal dan menjangkau masyarakat yang berhak menerima.
Baca Juga:BULOG Tandai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dengan Peluncuran Kemasan Baru Beras SPHP
Peluncuran tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., Direktur Pemasaran Perum BULOG Rahmanto Amin Jatmiko, Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Yogyakarta beserta jajaran, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bantul.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah, DPR RI, pemerintah daerah, dan BULOG dalam mengawal penyaluran bantuan agar berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan program Bantuan Pangan Beras yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan. Saya menyambut baik peluncuran bantuan pangan ini, terlebih dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah pemilihan saya. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga. Kita ingin memastikan bahwa program pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami menegaskan bahwa kelanjutan bantuan pangan hingga akhir tahun merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan masyarakat. Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan melanjutkan bantuan pangan untuk tiga bulan berikutnya. Kami di Komisi IV DPR RI tentu mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat ini. Harapannya, BULOG dapat terus menjaga kualitas beras dan memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak menerima,” ujar Titiek.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan BULOG dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan Bantuan Pangan Beras hingga Desember 2026. Atas arahan dan perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto, bantuan pangan kembali dilanjutkan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Kami di BULOG siap melaksanakan amanah ini dengan mengoptimalkan stok, jaringan pergudangan, dan distribusi di seluruh Indonesia.
"BULOG terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung optimal hingga menjangkau masyarakat yang berhak menerima. Prinsip kami jelas, bantuan harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan kualitas yang baik, jumlah yang sesuai, dan waktu penyaluran yang tepat. BULOG juga terus mengoptimalkan kesiapan operasional dan jaringan distribusi di berbagai wilayah guna mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan secara nasional," ujar Rizal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022