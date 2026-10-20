Kemenhaj Tetapkan Jadwal Haji 2027, Jemaah Masuk Asrama Mulai 10 April

JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menetapkan rencana perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Jadwal ini mencakup seluruh rangkaian penyelenggaraan haji, mulai dari masuk asrama, keberangkatan menuju Arab Saudi, pelaksanaan puncak ibadah, hingga pemulangan jemaah ke Tanah Air.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menjelaskan rencana perjalanan tersebut menjadi pedoman penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji. Penetapan jadwal sejak dini diperlukan agar setiap tahapan dapat direncanakan secara matang dan dikoordinasikan oleh seluruh pihak terkait.

“Penyelenggaraan haji merupakan kerja besar yang membutuhkan kesiapan sejak jauh hari. Jadwal perjalanan ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak untuk menyelaraskan perencanaan, mobilisasi, dan pelayanan jemaah, sehingga setiap tahapan dapat berjalan tertib,” kata Teguh di Jakarta, Selasa (20/10).

Rencana perjalanan haji 2027 itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Nomor 26 Tahun 2026 tentang Rencana Perjalanan Haji Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 29 September 2026.

Dalam ketentuan itu, jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai memasuki asrama pada 10 April 2027. Selanjutnya, keberangkatan gelombang pertama menuju Madinah dimulai pada 11 April 2027, disusul gelombang kedua menuju Jeddah pada 26 April 2027.

Operasional keberangkatan berlangsung selama 30 hari. Masing-masing gelombang mendapatkan alokasi waktu selama 15 hari, dengan pemberangkatan gelombang pertama berakhir pada 25 April 2027 dan gelombang kedua pada 10 Mei 2027.

Memasuki rangkaian puncak ibadah haji, jemaah dijadwalkan bergerak dari Makkah menuju Arafah pada 14 Mei 2027. Pelaksanaan wukuf di Arafah ditetapkan dalam rencana perjalanan pada 15 Mei 2027.

Setelah itu, rangkaian ibadah dilanjutkan dengan perayaan Iduladha pada 16 Mei 2027 dan hari-hari Tasyrik pada 17 hingga 19 Mei 2027, sesuai jadwal yang tercantum dalam keputusan tersebut.

Untuk tahap kepulangan, jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan mulai bertolak dari Arab Saudi menuju Indonesia pada 21 Mei 2027. Penerbangan dilakukan dari Makkah melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah.