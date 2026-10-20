Peduli Kesejahteraan Pekerja Transportasi, Gubernur Kalteng Bagikan 1.200 Paket Bantuan Pangan

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyalurkan sebanyak 1.200 paket bantuan pangan kepada insan jasa transportasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor transportasi. (Istimewa).
JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Ajgustiar Sabran menyalurkan sebanyak 1.200 paket bantuan pangan kepada insan jasa transportasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor transportasi.
Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari para pekerja transportasi beserta keluarga, sekaligus memperkuat perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berperan dalam mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian. 19/10/2026.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya ditujukan kepada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kepada masyarakat yang bekerja dan berjuang memenuhi kebutuhan keluarganya.
“Pemerintah hadir untuk masyarakat. Kami berharap bantuan pangan ini dapat memberikan manfaat, membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, dan menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor jasa transportasi,” demikian kutipan yang dapat digunakan setelah dikonfirmasi kepada Gubernur.
Menurutnya, para pekerja transportasi memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, mulai dari pelayanan mobilitas hingga mendukung perputaran ekonomi daerah. Karena itu, perhatian dan dukungan kepada mereka menjadi bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Bahruddin Sampaikan Terima Kasih
Salah seorang pekerja jasa transportasi, Bahruddin, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan pangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi bentuk perhatian yang berkelanjutan bagi para pekerja transportasi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Agustiar Sabran dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas bantuan pangan ini. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Semoga perhatian kepada para pekerja transportasi terus berlanjut,” demikian kutipan yang dapat digunakan setelah dikonfirmasi kepada Bahruddin.
Bahruddin juga berharap program bantuan sosial dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk para pekerja sektor informal yang pendapatannya bergantung pada aktivitas dan kondisi ekonomi sehari-hari.
Penyaluran 1.200 paket bantuan pangan ini diharapkan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah kepada insan jasa transportasi, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Kalimantan Tengah yang lebih sejahtera.
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Jawa Pos
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