Ungkap Alasan Karhutla Belum Berstatus Bencana Nasional, Menko Polkam: Kita Masih Sanggup

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkap alasan Pemerintah Indonesia belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Dia menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Dudung saat ditanyai oleh awak media dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam pada Senin (19/10). Dia menyatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih terus menangani karhutla yang terjadi di berbagai daerah.

”Masalah penetapan bencana nasional, sementara kita masih sanggup, ya. Negara kita masih sanggup,” tegasnya.

Dudung mengaku sudah mendengar kabar Malaysia ingin memberikan bantuan dalam penanggulangan karhutla di Indonesia. Mulai pengerahan 3 unit helikopter hingga personel yang jumlahnya mencapai 52 personel. Namun yang jadi persoalan bukan bantuan tersebut.

”Bukan masalah bantuannya, nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala. Masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista, kemudian personel dan bantuan, tapi untuk sementara kita masih sanggup lah,” tegasnya.

Secara tegas, Dudung memastikan bahwa perhatian pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak pernah habis. Hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali membahas penanganan karhutla bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait.

”Kami rapat lagi dipimpin bapak presiden secara langsung sampai ke koramil, sampai ke dandim dicek oleh bapak presiden bagaimana penanganan karhutla ini,” ujarnya.

Dudung memastikan, Presiden Prabowo memberikan perhatian ekstra terhadap penanggulangan karhutla di seluruh Indonesia. Itu dibuktikan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi terdampak karhutla maupun rapat bersama menteri dan pejabat terkait lainnya. Baik rapat secara langsung maupun rapat yang dilaksanakan secara virtual.

”Perhatian pemerintah, bapak presiden tentang karhutla ini sangat intens sekali. Baik melalui Zoom maupun secara langsung. Oleh karenanya, ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi demi keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan,” kata dia.