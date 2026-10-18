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Muhammad Ridwan
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.48 WIB

Napoleon Bonaparte Meninggal, Pernah Hapus Red Notice Djoko Tjandra hingga Pemukulan di Penjara

Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). (FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS) - Image

Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). (FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte meninggal dunia pada Minggu (18/10). Purnawirawan perwira tinggi Polri tersebut pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kepolisian.

Napoleon bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (19/10). Upacara penghormatan terakhir sekaligus pemakaman Napoleon direncanakan dipimpin langsung oleh Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Untung Widyatmoko.

Profil Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte, yang juga dikenal dengan nama Batara, merupakan purnawirawan Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988. Sepanjang kariernya, ia memiliki pengalaman di bidang reserse dan pernah menempati berbagai posisi penting di lingkungan kepolisian.

Pria kelahiran 26 November 1965 itu berasal dari Batu Panceh, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.

Editor: Diar Candra
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