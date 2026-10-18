Eks Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Dokter Tifa Sampaikan Duka Cita

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Pol (Purn) Napoleon Bonaparte dikabarkan meninggal dunia, pada Minggu (18/10).(schreenshot)

JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Pol (Purn) Napoleon Bonaparte dikabarkan meninggal dunia, pada Minggu (18/10). Kabar duka itu dibagikan oleh Tifauziya Tyassuma atau dokter Tifa melalui akun media sosial X.

Dokter Tifa turut mengunggah foto duka cita Napoleon Bonaparte. Ia menyatakan, Napoleon sudah seperti kakaknya sendiri.

"Selamat Jalan, Abangda Jenderal Napoleon Bonaparte. Innalillahi wa inna ilaihi raji‘un. Abangda Jenderal Napoleon Bonaparte sudah saya anggap sebagai abang saya sendiri," tulis @DokterTifa, Minggu (18/10).

Ia mengungkapkan, Napoleon sudah seperti abangnya. Terutama sejak Tifa mengalami kriminalisasi.

"Terutama sejak saya mengalami kriminalisasi. Selama hampir 600 hari perjuangan ini, beliau menjadi tempat saya mengadu, bertanya, berdiskusi, berkonsultasi, dan meminta arahan," ungkapnya.

Tifa menyebut, Napoleon selalu menguatkan dan membesarkan hatinya. Bahkan, selalu mengingatkannya untuk tetap teguh dan tidak menyerah menghadapi perjuangan yang tidak mudah.

Baca Juga:Pelaku Pencurian Perhiasan Napoleon di Museum Louvre Berhasil Ditangkap

Ia juga mengaku belum lama bertemu dengan Napoleon. Menurutnya, Napoleon bersama istri selalu menyambut dengan penuh kehangatan.

"Kenangan pertemuan terakhir itu masih begitu dekat. Minggu lalu, saya masih duduk berdiskusi di rumah beliau. Seperti setiap kunjungan sebelumnya, beliau dan istri tercinta menyambut serta menjamu kami dengan penuh kehangatan," bebernya.

Karena itu, Tifa tidak menyangka bahwa pertemuan itu merupakan yang terakhir kali. Tifa menyampaikan terima kasih atas setiap nasihat, penguatan, perhatian, dan persaudaraan.

"Selamat jalan, Abangda. Terima kasih atas setiap nasihat, penguatan, perhatian, dan persaudaraan yang telah Abangda berikan. Semua itu akan selalu saya kenang," ucapnya.

Lebih lanjut, Tifa mendoakan almarhum Napoleon untuk diampuni dosa-dosanya. Serta amal baiknya diterima oleh Allah SWT.

Baca Juga:Pelaku Pencurian Perhiasan Napoleon di Museum Louvre Berhasil Ditangkap