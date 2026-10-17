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Sabik Aji Taufan
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20.04 WIB

Pimpin Korlantas Polri, Brigjen Aries Komitmen Jalankan Aksi Nyata Melayani Rakyat

Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin. (Polri)

 

JawaPos.com - Brigjen Pol Aries Syahbudin berkomitmen menjalankan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pasca menjaga Kakorlantas Polri. Menurutnya, seorang abdi negara harus mampu memberikan manfaat bagi rakyat.
 
“Kapolri menyampaikan bahwa kehadiran polisi bukan hanya hadir. Polisi memberi arti dari kehadiran itu. Jadi apa yang dilaksanakan dirasakan oleh masyarakat, kehadiran polisi lalu lintas memang betul-betul dibutuhkan masyarakat,” ujar Aries, Sabtu (17/10).
 
Dalam jabatan barunya, Aries menekankan bahwa polantas tidak boleh hanya sebatas melaksanakan tugas rutin. Selain bertindak profesional, petugas di lapangan harus memberikan solusi saat persoalan muncul.
 
Petugas pun harus mampu membangun kedekatan dengan masyarakat. Pendekatan humanis menjadi prioritas dalam penegakan aturan.
 
 
Dengan paradigma tersebut, maka polantas harus mampu membantu mengurai kemacetan, menangani kecelakaan, menjaga ketertiban, hingga memberikan bantuan kepada pengguna jalan yang membutuhkan.
 
Aries juga mendorong optimalisasi layanan darurat Polri melalui nomor 110. Dengan begitu bisa memudahkan masyarakat memperoleh bantuan kepolisian.
 
Respons cepat harus diikuti koordinasi yang efektif, kesiapan personel, dan penanganan yang tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pelayanan tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi berorientasi pada tindak lanjut yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 
Selanjutnya, Korlantas berkomitmen menjaga kelancaran distribusi barang dan mendukung aktivitas perekonomian nasional. Pengaturan serta pengamanan lalu lintas diarahkan untuk memastikan distribusi logistik, bahan pokok, dan bahan bakar minyak (BBM) berlangsung aman dan lancar. 
 
Kelancaran distribusi menjadi perhatian penting karena gangguan lalu lintas dapat berdampak pada mobilitas masyarakat dan rantai pasok kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pengelolaan lalu lintas perlu dilakukan secara terencana, responsif, dan mengutamakan keselamatan seluruh pengguna jalan.
 
Aries menempatkan implementasi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas Korlantas Polri. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kualitas pelayanan, peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta optimalisasi peran Polantas dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas.
 
Arahan pimpinan harus diterjemahkan menjadi langkah operasional yang jelas dan konsisten di seluruh jajaran. Setiap satuan kerja diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing, menyusun langkah penanganan yang tepat, dan memastikan kehadiran personel memberikan manfaat bagi masyarakat.

Editor: Sabik Aji Taufan
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