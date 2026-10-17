Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 15.14 WIB

Menteri Ara Ungkap Materi Rapat Kabinet di Istana Bogor, Kinerja 2 Tahun Hingga Geopolitik Global

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.(Istimewa) - Image

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.(Istimewa)

JawaPos.com - Rapat Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Jumat malam (16/10), membahas berbagai hal. Termasuk pencapaian kinerja Kabinet Merah Putih jelang 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya itu, turut disinggung soal geopolitik global. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap hal itu saat ditanyai oleh awak media usai rapat tersebut. Pejabat yang biasa dipanggil Ara itu menyatakan bahwa di awal rapat, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat kebersamaan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam melaksanakan tugas. 

”Tadi kan bersyukur, 2 tahun kerja dan presiden membangun kebersamaan,” ungkap Ara.

Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas kondisi geopolitik global. Termasuk hubungan baik antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Rusia, Amerika Serikat (AS),  Tiongkok, dan negara-negara lainya di Timur Tengah. Ara menyebut, hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut sangat baik. Terutama di antara para pemimpinnya. 

”Dengan Rusia juga ada hal-hal yang baik yang sudah dilakukan, yang konkret. Jadi, persahabatan dengan pemimpin dunia itu berjalan dengan baik sesuai politik bebas aktif. Semua negara, Rusianya baik, Amerika, Tiongkok, ke Timur Tengah semua bagus,” terang Ara.

Khusus dengan tugas yang diemban oleh Kementerian PKP, lanjut Ara, dia mengaku sudah menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir dalam sejumlah kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan program perumahan yang rencananya berlangsung pada November-Desember tahun ini. 

”Saya juga sudah undang presiden kaitan (program) perumahan, tanggal 8 November untuk 2,4 juta genteng di Majalengka dan tanggal 17 Desember di Malang, (untuk) 71 ribu rumah,” imbuhnya. 

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
2 Tahun Prabowo-Gibran: MBG Masih Banyak Keracunan, Kopdes Mendapat Skor Rendah - Image
Nasional

2 Tahun Prabowo-Gibran: MBG Masih Banyak Keracunan, Kopdes Mendapat Skor Rendah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00.16 WIB

Di Tengah Tantangan Geopolitik Global, Purbaya Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8–6,5% pada 2027 - Image
Finance

Di Tengah Tantangan Geopolitik Global, Purbaya Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8–6,5% pada 2027

Rabu, 10 Juni 2026 | 23.33 WIB

Singgung Kondisi Geopolitik Global, Komisi I DPR Dukung Penambahan Alutsista TNI - Image
Politik

Singgung Kondisi Geopolitik Global, Komisi I DPR Dukung Penambahan Alutsista TNI

Senin, 18 Mei 2026 | 20.26 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore