Menteri Ara Ungkap Materi Rapat Kabinet di Istana Bogor, Kinerja 2 Tahun Hingga Geopolitik Global

JawaPos.com - Rapat Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Jumat malam (16/10), membahas berbagai hal. Termasuk pencapaian kinerja Kabinet Merah Putih jelang 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya itu, turut disinggung soal geopolitik global.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap hal itu saat ditanyai oleh awak media usai rapat tersebut. Pejabat yang biasa dipanggil Ara itu menyatakan bahwa di awal rapat, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat kebersamaan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam melaksanakan tugas.

”Tadi kan bersyukur, 2 tahun kerja dan presiden membangun kebersamaan,” ungkap Ara.

Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas kondisi geopolitik global. Termasuk hubungan baik antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Rusia, Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan negara-negara lainya di Timur Tengah. Ara menyebut, hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut sangat baik. Terutama di antara para pemimpinnya.

”Dengan Rusia juga ada hal-hal yang baik yang sudah dilakukan, yang konkret. Jadi, persahabatan dengan pemimpin dunia itu berjalan dengan baik sesuai politik bebas aktif. Semua negara, Rusianya baik, Amerika, Tiongkok, ke Timur Tengah semua bagus,” terang Ara.

Khusus dengan tugas yang diemban oleh Kementerian PKP, lanjut Ara, dia mengaku sudah menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir dalam sejumlah kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan program perumahan yang rencananya berlangsung pada November-Desember tahun ini.