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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06.26 WIB

Viral Anak 4 Tahun Asal Kalimantan Tanya Kapan Asap Berhenti, Kami Ingin Lihat Matahari Lagi

Warga berperahu di tengah kabut asap karhutla di Sungai Mentaya Sampit, Kabupaten Kotim. (Akbar/Radar Sampit) - Image

Warga berperahu di tengah kabut asap karhutla di Sungai Mentaya Sampit, Kabupaten Kotim. (Akbar/Radar Sampit)

  JawaPos.com - Suara tegas seorang anak perempuan berusia empat tahun bernama Aira dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, viral setelah mengungkapkan keinginannya agar kabut asap segera berhenti.

Dalam pesannya kepada pemerintah, Aira mengaku ingin kembali bersekolah, bertemu teman-teman dan guru, serta bermain di luar rumah tanpa terhalang asap.

“Ma, kenapa sih asapnya nggak berhenti? Kan Aira mau sekolah,” ujar Aira video viral yang diunggah di akun Instagram @aira.anastasyia65, dikutip Selasa (13/10).

Aira kemudian memperkenalkan dirinya dan menceritakan kondisi yang telah dirasakannya selama berbulan-bulan. Ia mengaku sudah hampir empat bulan tinggal di kota yang dipenuhi kabut asap.

“Halo, Pak. Nama saya Aira, Pak. Umur saya empat tahun, Pak. Sudah hampir empat bulan, Pak, saya tinggal di kota penuh asap, Pak,” tuturnya.

Dalam video itu, tampak langit berwarna kuning kecoklatan, asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat sinar matahari bahkan tak menembus.

Editor: Diar Candra
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