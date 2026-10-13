Viral Anak 4 Tahun Asal Kalimantan Tanya Kapan Asap Berhenti, Kami Ingin Lihat Matahari Lagi

JawaPos.com - Suara tegas seorang anak perempuan berusia empat tahun bernama Aira dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, viral setelah mengungkapkan keinginannya agar kabut asap segera berhenti.

Dalam pesannya kepada pemerintah, Aira mengaku ingin kembali bersekolah, bertemu teman-teman dan guru, serta bermain di luar rumah tanpa terhalang asap.