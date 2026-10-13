Raline Shah Mundur dari Stafsus Menkomdigi, Ingin Fokus di Industri Hiburan

Staf Khusus (Stafsus) Bidang Kemitraan Global Digital, Raline Shah kepada wartawan usai dilantik di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Senin (13/1/2025). (Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Raline Shah resmi mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Jabatan tersebut diembannya sejak Januari 2025.
Menurutnya, keputusan mengundurkan diri itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai komitmen personal dan profesional. Termasuk pula keberlanjutan kariernya di industri hiburan. Dia menyampaikan bahwa dirinya menghargai kesempatan yang telah diberikan.
Raline pun turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid atas kepercayaan, arahan, serta kesempatan yang diberikan untuk turut berkontribusi dalam pelayanan publik.
“Saya sangat bersyukur atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengabdi. Ini merupakan pengalaman yang sangat berarti, dan saya merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah ke babak berikutnya dalam perjalanan profesional saya,” ungkap Raline dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut mengapresiasi kontribusi Raline selama menjalankan tugas.
“Kami mengapresiasi kontribusi Raline selama menjalankan tugasnya di Kementerian dan menghormati keputusannya untuk melanjutkan perjalanan profesionalnya. Kami tetap berterima kasih atas dukungan Raline terhadap agenda transformasi digital Indonesia,” ungkapnya.
Hingga kini, Raline masih menghormati proses transisi yang masih berlangsung. Pengunduran diri Raline sendiri berlaku efektif sejak Selasa, 13 Oktober 2026.
Raline sendiri disebut-sebut berkontribusi untuk memperkuat kemitraan global serta mendorong edukasi dan literasi digital di Indonesia, termasuk pula berbagai inisiatif yang berkaitan dengan keamanan digital dan perlindungan anak seperti halnya PP Tunas.
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Jawa Pos
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