Pernikahan Lintas Negara Meningkat, Kemenag Perkuat Kompetensi Penghulu di Indonesia

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag menggelar Short Course Penguatan Kapasitas Penghulu dan Pejabat Kepenghuluan di Malang, Jatim, pada 5-8 Oktober 2026. Itu dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pernikahan lintas negara. (Kemenag)
JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) merespons peningkatan kebutuhan layanan pernikahan lintas negara, budaya, dan bahasa, melalui penguatan kompetensi penghulu di Indonesia.
Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag menggelar Short Course Penguatan Kapasitas Penghulu dan Pejabat Kepenghuluan mulai 5-8 Oktober 2026. Kegiatan itu berlangsung di Malang, Jawa Timur (Jatim).
Menurut Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi penghulu Indonesia harus memiliki kapasitas yang relevan dengan perubahan zaman. Apalagi layanan nikah hari ini tidak hanya berhadapan dengan masyarakat lokal.
Zayadi menyebut, masyarakat Indonesia kini bisa saja menikah dengan warga negara asing. Perkawinan campuran dengan pasangan berbeda negara dan bahasa itu menjadi tantangan yang harus dijawab.
”Ke depan, pernikahan campuran dan layanan lintas negara akan semakin banyak. Karena itu, penghulu harus disiapkan dengan kompetensi fikih munakahat, bahasa Arab dan Inggris, administrasi, serta literasi digital,” kata dia pada Kamis (8/10).
Kompetensi bahasa bagi penghulu kini menjadi kebutuhan penting dalam layanan kepenghuluan. Zayadi menekankan bahwa penghulu tidak hanya bertugas memastikan sahnya akad nikah, melainkan juga harus menjelaskan layanan, memahami konteks sosial pasangan, dan menjaga martabat layanan negara.
”Hari ini kita bukan hanya menjadi warga Indonesia, tetapi juga menjadi warga dunia. Maka kompetensi bahasa bagi penghulu menjadi sebuah keniscayaan,” imbuhnya.
Short Course yang berlangsung di Malang, lanjut Zayadi, menjadi ruang penting untuk memperkuat kemampuan penghulu dalam membaca perubahan. Sehingga layanan nikah tidak lagi menggunakan pola lama.
Dia pun menjelaskan bahwa penguatan penghulu dilakukan melalui beberapa materi strategis. Mulai fikih munakahat klasik dan kontemporer, akad nikah berbahasa Arab dan Inggris, manajemen administrasi layanan, hingga literasi digital.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022