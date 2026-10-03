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Syahrul Yunizar
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15.36 WIB

Kapolri Baru Langsung Mutasi Puluhan Pati, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jatim Pun Diganti

Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Melalui Surat Keputusan Kapolri bernomor ST/2205/X/KEP./2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap puluhan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Termasuk diantaranya sejumlah posisi strategis seperti Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Timur (Jatim).

Dalam surat keputusan yang diteken pada Jumat (2/10), Jenderal Suyudi mengganti Komjen Pol Asep Edi Suheri dari jabatan Kapolda Metro Jaya. Jenderal bintang tiga Polri itu dipindah tugaskan menjadi Irwasum Polri. Sementara Komjen Wahyu Widada yang semula Irwasum Polri ditugaskan ke Kantor Staf Presiden atau KSP.

Sebagai pengganti Asep Edi Suheri, Suyudi menunjuk Irjen Pol Dadang Hartanto. Dengan penugasan itu, Dadang otomatis akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi komjen. Tidak hanya Asep, di Polda Metro Jaya, Suyudi juga mengganti Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.

Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendapat tugas baru menjadi Kapolda Jawa Timur (Jatim). Sementara jabatan yang ditinggalkan oleh Dekananto diisi oleh Brigjen Pol Adex Yudiswan yang sebelumnya bertugas sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Secara keseluruhan ada 88 pati dan perwira menengah (pamen) Polri yang mendapatkan penugasan baru dalam surat keputusan tersebut. Itu sekaligus menandai pergerakan gerbong pati dan pamen Polri di bawah kendali Suyudi sebagai kapolri baru.

Editor: Diar Candra
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