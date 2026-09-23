Temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong Didalami, Ditjenpas Bentuk Tim Pemeriksaan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi (dua dari kanan) menyatakan, pihaknya siap tidaklanjuti temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong. (Istimewa)
JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) membentuk tim pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan, informasi dan temuan yang disampaikan Ombudsman akan diverifikasi serta didalami secara menyeluruh. “Kami telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi,” ujar Mashudi, Rabu (23/9).
Pemeriksaan tersebut mencakup sarana dan prasarana, administrasi, hingga pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong. Menurut Mashudi, informasi dari Ombudsman menjadi bahan dalam proses pemeriksaan secara objektif.
“Informasi yang disampaikan Ombudsman menjadi bagian dari bahan yang akan kami dalami secara objektif,” katanya.
Seperti diketahui, tim Ombudsman RI menemukan fasilitas huningan berstandar apartemen yang berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Mashudi mengatakan Ditjenpas terbuka terhadap pengawasan eksternal sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Dia menyebut masukan dari Ombudsman akan dipelajari dengan tetap mengacu pada hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
“Kami menghormati fungsi pengawasan Ombudsman RI. Setiap masukan tentu menjadi bahan evaluasi,” tuturnya.
Dia menambahkan, seluruh informasi perlu diperiksa secara utuh agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar fakta dan dokumen yang jelas.
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