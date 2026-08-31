Survei Membedah Program Prioritas Prabowo: dari MBG, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih

JawaPos.com - Tiga program kerja prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif menurut hasil survei.

Hasil positif itu dipotret berdasarkan hasil survei terbaru Media Survei Nasional (Median). Direktur eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, dari sejumlah program pemerintah yang ditanyakan kepada responden, MBG menempati posisi pertama dengan persentase 38,4 persen.

“Posisi berikutnya adalah Sekolah Rakyat sebesar 15,7 persen dan Bansos atau BLT sebesar 6,3 persen,” kata Rico Marbun dalam pemaparan hasil survei Median di Jakarta, Senin (31/8)

Rico menyebut, berdasarkan hasil survei bahwa MBG memperoleh angka lebih dari dua kali lipat dibandingkan program yang berada di posisi kedua. Sebanyak 38,4 persen responden menyebut MBG sebagai program pemerintah yang paling mereka sukai.

“Program MBG merupakan salah satu program utama pemerintahan Prabowo-Gibran dan menjadi program yang paling banyak muncul dalam jawaban responden ketika diminta menyebut program pemerintah yang mereka sukai,” katanya.

Di posisi kedua terdapat program Sekolah Rakyat yang disebut 15,7 persen responden. Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang juga masuk dalam tiga besar jawaban responden dalam survei Median mengenai program pemerintah yang paling disukai.

“Sementara itu, bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menempati posisi ketiga dengan persentase 6,3 persen.” katanya.

Dalam survei dengan metode jawaban terbuka (open-ended) tersebut, responden menyebutkan berbagai program lain meski dengan persentase yang lebih kecil.